Us Open, Matteo Berrettini non ci sarà: ancora un forfait

Il tennista romano è fermo per infortunio da un mese e mezzo

Matteo Berrettini - Fotogramma/Ipa
Matteo Berrettini - Fotogramma/Ipa
14 agosto 2025 | 16.07
Redazione Adnkronos
Nuovo forfait di Matteo Berrettini. Il tennista romano non giocherà gli Us Open, in programma a New York dal 24 agosto al 7 settembre. Il 29enne, sceso al numero 59 del ranking Atp, non gioca dalla sconfitta al primo turno di Wimbledon di un mese e mezzo fa e questo è il quinto torneo che salta dopo Gstaad, Kitzbuehel, Toronto e Cincinnati.

Berrettini nell'ultimo Slam stagionale raggiunge la semifinale nel 2019, fermato dallo spagnolo Rafael Nadal.

"Step by step"

Il tennista azzurro nei giorni scorsi aveva acceso le speranze dei tifosi con un post condiviso sui social: "Step by step with the best" aveva scritto l'azzurro a corredo di una foto accanto a Jannik Sinner a Montecarlo. "Un passo alla volta con il migliore", dunque. Una frase che lasciava intendere dei progressi nel recupero e la possibilità di rimettere piede in campo agli Us open, ultimo Slam stagionale. Ma così non sarà.

