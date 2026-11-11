L’attaccante del Real Madrid è rimasto a lavorare con i fisioterapisti nell’ultima seduta prima del match del Meazza.
Allarme Kylian Mbappé in casa Francia. L’attaccante del Real Madrid non ha preso parte all’allenamento di questa mattina alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma domani al Meazza e valida per la quinta giornata del gruppo A di Nations League. Il numero 10 dei Bleus è rimasto nelle mani dei fisioterapisti, facendo scattare i dubbi sulla sua disponibilità per il match contro gli Azzurri.
Una situazione che tiene in apprensione il ct Zinedine Zidane, deciso a puntare sul proprio capitano dopo le recenti tensioni legate alle scelte tattiche e al ruolo da ricoprire in campo. In conferenza stampa, il tecnico aveva anticipato che Mbappé sarebbe stato schierato nella sua posizione preferita, ovvero da punta centrale. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva. Lo staff medico francese valuterà le condizioni del fuoriclasse nelle prossime ore.