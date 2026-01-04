circle x black
La 'resa' di Medvedev: "Sinner e Alcaraz i più forti, quasi impossibile arrivare al numero 2"

Il tennista russo ha parlato in conferenza stampa a Brisbane, dove inizierà la nuova stagione

Medvedev e Sinner - Fotogramma/IPA
04 gennaio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
Inizia il 2026 e Daniil Medvedev già si arrende a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? "Penso che loro siano i più forti di tutti. In termini di costanza che entrambi hanno dimostrato l'anno scorso, è probabilmente quasi impossibile per chiunque arrivare a questo secondo posto". Il tennista russo ha parlato così in conferenza stampa, aggiungendo poi un aneddoto: "Ho visto alcune statistiche, credo fosse quando Sinner perse ai quarti del Roland Garros, non ricordo l'anno, era giovanissimo, era il più giovane nei quarti di finale. La potenza dei suoi colpi da fondocampo era migliore di quella di tutti gli altri, e Nadal era lì in quel momento. Quando qualcuno colpisce più forte di te, mette tutto in campo, corre sicuramente non più lentamente di te, serve non peggio di te, è dura batterlo. Ma puoi sempre provarci".

E ancora: "Probabilmente se giochi 10 partite non otterrai molte vittorie, ma puoi sempre batterli in una partita, e questo è l'obiettivo ogni volta che giochi contro di loro". Mevedev inizierà il suo 2026 con il Brisbane International, dove affronterà al primo turno l'ungherese Marton Fucsovics.

