Daniil Medvedev rompe la maledizione e torna al successo. Il tennista russo, attuale numero 14 del ranking Atp, ha trionfato nell'Atp 250 di Almaty, in Kazakistan, conquistando il suo ventunesimo titolo in carriera contro il francese Corentin Moutet. Medvedev non vinceva un torneo dal maggio 2023, periodo in cui aveva incredibilmente portato a casa gli Internazionali di Roma. La curiosità? Nel corso della premiazione, il russo è stato costretto a indossare lo "shapan”, un tradizionale abito kazako.

Daniil Medvedev: 21 titles, 21 different cities



Sydney

Winston-Salem

Tokyo

Sofia

Cincinnati

St. Petersburg

Shanghai

Paris

London

Marseille

Mallorca

Toronto

New York

Los Cabos

Vienna

Rotterdam

Doha

Dubai

Miami

Rome

Almaty pic.twitter.com/wQwCSowvNi — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 19, 2025

Nel mondo dei social, la festa dopo la finale è così diventata immediatamente virale e tanti utenti hanno iniziato a condividere sulle varie piattaforme le foto di Medvedev con lo shapan, chiedendosi il perché di questa scelta. Alla base c'è una semplice questione di tradizioni.