Il tennista russo, numero 14 del ranking Atp, aveva vinto il suo ultimo titolo a Roma due anni fa
Daniil Medvedev rompe la maledizione e torna al successo. Il tennista russo, attuale numero 14 del ranking Atp, ha trionfato nell'Atp 250 di Almaty, in Kazakistan, conquistando il suo ventunesimo titolo in carriera contro il francese Corentin Moutet. Medvedev non vinceva un torneo dal maggio 2023, periodo in cui aveva incredibilmente portato a casa gli Internazionali di Roma. La curiosità? Nel corso della premiazione, il russo è stato costretto a indossare lo "shapan”, un tradizionale abito kazako.
Daniil Medvedev: 21 titles, 21 different cities— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 19, 2025
Sydney
Winston-Salem
Tokyo
Sofia
Cincinnati
St. Petersburg
Shanghai
Paris
London
Marseille
Mallorca
Toronto
New York
Los Cabos
Vienna
Rotterdam
Doha
Dubai
Miami
Rome
Almaty pic.twitter.com/wQwCSowvNi
Nel mondo dei social, la festa dopo la finale è così diventata immediatamente virale e tanti utenti hanno iniziato a condividere sulle varie piattaforme le foto di Medvedev con lo shapan, chiedendosi il perché di questa scelta. Alla base c'è una semplice questione di tradizioni.