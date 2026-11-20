Nico Paz potrebbe tornare presto ad essere un giocatore del blancos. Il fantasista argentino è, infatti, diventato uno dei nomi più discussi nel mondo del calcio di oggi dopo la sua recente prestazione con la nazionale albiceleste. Il giovane talento del Como, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha trascinato l'Argentina alla roboante vittoria per 7-0 contro il Costa Rica, realizzando una doppietta e alimentando il dibattito sul suo futuro e su un possibile ritorno al club madrileno.

Il Real di Mourinho potrebbe esercitare il diritto di 'recompra' secondo quanto riportato in Spagna da 'El Partidazo de Cope', dove è stato delineato lo scenario per provare a riportarlo a casa, con 80 milioni di euro. La chiave dell'operazione è nel fatto che nell'accordo di cessione del giocatore al Como c'è una clausola di riacquisto, fissata intorno ai 20 milioni di euro (oltre ai 60 milioni di euro che il Como ha versato al Real la scorsa estate). Questa cifra rende il suo acquisto un investimento sicuro, poiché, qualora non si trovasse un posto in squadra, la sua successiva cessione potrebbe generare profitti considerevoli.

Tuttavia, un ritorno a Madrid non sarebbe facile visto che lo stesso Nico Paz aveva già espresso i suoi dubbi in alcune conversazioni avvenute la scorsa estate. Il motivo è l'elevato livello di concorrenza per i suoi ruoli preferiti come Güler sulla fascia destra che si accentra e Bellingham come trequartista. Vista la situazione, si è ipotizzato un possibile cambio di ruolo per convincerlo a rimanere. L'alternativa sarebbe quella di adattarlo a una posizione più arretrata a centrocampo come fa Bernardo Silva al Manchester City.