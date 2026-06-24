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Messico-Repubblica Ceca: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa tornano in campo nella terza giornata dei Mondiali 2026

Il Messico - Afp
Il Messico - Afp
24 giugno 2026 | 19.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Messico torna in campo ai Mondiali 2026. La Nazionale messicana sfida la Repubblica Ceca - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. I 'padroni di casa' sono reduci da due vittorie in altrettante partite, avendo battuto il Sudafrica 2-0 all'esordio e la Corea del Sud 1-0.

La Repubblica Ceca invece è stata superata dalla Nazionale asiatica, che si è imposta 2-1, ed è stata fermata sull'1-1 da quella africana, con la sfida contro il Messico che rappresenta quindi l'ultima occasione per sperare di passare il girone A, mentre la squadra del ct Aguirre è già qualificata e sicura del primo posto.

Messico-Repubblica Ceca, orario e probabili formazioni

La sfida tra Messico e Repubblica Ceca è in programma giovedì 25 giugno alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Messico (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones. Ct. Aguirre

Repubblica Ceca (3-5-2): Kovar; Hranac, Krejci, Holes; Coufal, Sadilek, Darida, Sojka, Cerv; Hlozek, Schick. Ct. Koubek

Messico-Repubblica Ceca, dove vederla in tv

Messico-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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