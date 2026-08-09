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Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati: "Problema al ginocchio destro, non sono pronto"

Il fuoriclasse azzurro rinuncia al torneo americano per arrivare al meglio agli Us Open. Il comunicato degli organizzatori: "In bocca al lupo, Jannik"

Sinner - IPA
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09 agosto 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Adesso è ufficiale: Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, non prenderà parte al torneo vinto nel 2024, come confermato dagli stessi organizzatori con un post sui social: "Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Auguriamo il meglio al nostro campione del 2024, non vediamo l'ora di rivederti l'anno prossimo". Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo agli Us Open: l'ultimo Slam della stagione è in programma dal 30 agosto al 13 settembre.

Sinner: "Il ginocchio mi sta dando fastidio"

“Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team - ha spiegato Sinner - devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare. Auguro a Bob Moran e a tutto il suo team un torneo fantastico e di grande successo. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo e ora mi concentrerò sulla preparazione per gli Us Open".

Sinner, obiettivo Us Open

La priorità di Sinner è nota: Jannik vuole arrivare al 100% all’ultimo Slam della stagione e, proprio per questo, ogni decisione viene pesata e studiata con grande attenzione. Il torneo di Cincinnati comincerà giovedì, motivo per cui Jannik ha deciso di dedicare giorni preziosi al recupero in vista di New York. La partenza per l'America, fissata inizialmente per oggi, dunque slitterà. Nei prossimi giorni Jannik sarà ancora al JMedical di Torino per recuperare ed essere al meglio per la trasferta americana.

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