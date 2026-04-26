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Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri ospitano la squadra di Spalletti a San Siro in una sfida che vale la Champions

Luka Modric - Fotogramma/IPA
Luka Modric - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano i bianconeri a San Siro nel posticipo del 34esimo turno di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo contro il Verona e con i tre punti potrebbe blindare la qualificazione alla prossima Champions. Discorso simile per i bianconeri di Spalletti, al momento quarti a +5 su Como e Roma dopo la vittoria contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Milan-Juve, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Juve, in campo alle 20:45:

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti

Milan-Juve, dove vederla

La partita di campionato tra Milan e Juve sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn.

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