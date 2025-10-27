Milan-Roma in chiaro su Dazn. Il big match di Serie A della decima giornata tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini, in programma a San Siro domenica 2 novembre alle 20.45, sarà disponibile gratis anche per chi non è abbonato sulla piattaforma web e sull'app di Dazn, che detiene i diritti del campionato italiano, come annunciato sui canali ufficiali dell'emittente.

Milan e Roma, sognando la vetta.

Gratis su #DAZN, domenica dalle 19.30 pic.twitter.com/rlDqcfwYaW — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 27, 2025

Per vedere Milan-Roma in diretta e in chiaro, senza alcun tipo di pagamento, basterà quindi iscriversi a Dazn inserendo il proprio indirizzo email, con il match che potrà essere seguito sia tramite smart tv che in streaming.