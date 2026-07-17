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Finale dei Mondiali 2026, lo show all'intervallo durerà 'solo' 17 minuti

La Fifa chiarisce che lo spettacolo non sarà extralarge. Nessun allarme per il fumo provocato dagli incendi in Canada

Lo stadio che ospiterà la finale - (Afp)
Lo stadio che ospiterà la finale - (Afp)
17 luglio 2026 | 21.33
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Lo show tra il primo e secondo tempo della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna durerà 'solo' 17 minuti. La Fifa fa chiarezza sulla lunghezza dell'intervallo speciale del match che si gioca domenica 19 luglio - alle 21 italiane - al MetLife Stadium in New Jersey. Alla fine, lo spettacolo con un cast stellare durerà appena 2 minuti in più rispetto ad un intervallo canonico: 11 minuti di esibizione e 6 minuti per allestire e smontare il palco, come ha comunicato la Fifa alle federazioni di Spagna e Argentina. Durante lo show si esibiranno in particolare Shakira, Madonna e Justin Bieber.

Dopo l'halftime show, verrà innaffiato il terreno di gioco. Nelle altre partite giocate al MetLife Stadium, il campo è apparso molto asciutto e più lento del solito. Durante il primo e il secondo tempo, come avvenuto sempre nei match dei Mondiali, scatteranno 2 hydration break a metà di ciascuna frazione. Tra intervallo e pause, quindi, la partita durerà circa 2 ore per i soli tempi regolamentari.

Il match di domenica non è a rischio per le nubi di fumo provocate dagli incendi in corso nell'Ontario, Canada. La qualità dell'aria in New Jersey, riferisce Espn, non desta preoccupazioni. Le autorità di New York e del New Jersey hanno emesso nelle ultime ore allerte sanitarie ma le previsioni meteo fanno intravedere condizioni favorevoli per domenica. "Abbiamo un rappresentante del Servizio Meteorologico Nazionale che opera direttamente presso la sede della Fifa per seguire la situazione minuto per minuto", ha dichiarato in conferenza stampa Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali. La Fifa, sulla base delle informazioni disponibili, non ha modificato il programma.

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