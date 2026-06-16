Si avvicina il momento del debutto ai Mondiali 2026 per l'Argentina. Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, i campioni del mondo affronteranno l'Algeria nella prima partita del gruppo J, alle ore 3. La sfida però è accompagnata da un clima molto teso in queste ore, visto che a New York ci sono stati violenti scontri tra le due tifoserie a Times Square, in cui è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Un brutto episodio, il primo della Coppa del Mondo in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada, che racconta grande tensione a poco più di 24 ore dal fischio di inizio di Argentina-Algeria.

No había habido ningún tipo de problema entre aficiones en este Mundial hasta hoy.



Los argentinos y los argelinos se han pegado en Times Square. pic.twitter.com/1EWeWUylhM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026

Nel gruppo J ci sono anche Austria e Giordania, che si affronteranno domani, mercoledì 17 giugno, alle 6 del mattino.