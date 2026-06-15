Lamouchi era stato nominato commissario tecnico a gennaio ed è alla guida della nazionale da cinque partite (compreso il ko all'esordio in Coppa del Mondo contro la Svezia)

La Tunisia sta vivendo una situazione assurda ai Mondiali 2026. Dopo il ko per 5-1 nella prima gara del girone contro la Svezia, il commissario tecnico della nazionale Sabri Lamouchi sarebbe a un passo dal clamoroso esonero a Coppa del Mondo in corso. Una decisione - come riportato dall'emittente tunisina Mosaique FM - che potrebbe presto essere presa dalla federazione per questioni di campo e incomprensioni tecniche con i giocatori, ma anche per scontri con alcuni giocatori al ritorno del gruppo in albergo dopo il ko nella gara d'esordio.

Mondiali, Tunisia nel caos

Lamouchi, ex allenatore del Nottingham Forest e del Cardiff City, era stato nominato ct a gennaio ed è alla guida della Tunisia da cinque partite. Dopo il ko con la Svezia, i vertici della delegazione hanno richiesto una riunione d'emergenza per discutere il suo futuro dopo accese discussioni con i giocatori. In pole, per sostituirlo ai Mondiali, c'è il suo assistente Wahbi Khazri, ex Sunderland.