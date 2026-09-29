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Morto a 32 anni Courtney Meppen-Walter, ex promessa del Manchester City e dell'Inghilterra

La tragica notizia è stata comunicata dal Bury, il suo ultimo club

Courtney Meppen-Walter - Foto convisa sui social dal Bury Fc
Courtney Meppen-Walter - Foto convisa sui social dal Bury Fc
29 settembre 2026 | 15.16
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Courtney Meppen-Walter, ex giovane promessa della Nazionale inglese e del Manchester City, è morto all’età di 32 anni. La tragica notizia è stata comunicata dal Bury, il suo ultimo club, oggi, martedì 29 settembre: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della sua scomparsa - si legge in un comunicato -. I pensieri e le condoglianze di tutti noi del Bury vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento incredibilmente difficile".

Chi era Courtney Meppen-Walter

Il centrocampista aveva collezionato diverse presenze con l'Inghilterra Under 17 e Under 18, senza essere mai stato convocato dalla Nazionale maggiore. Aveva iniziato la sua carriera con il Manchester City, club che lo aveva escluso dalla rosa nel 2013, dopo una condanna a 16 mesi di reclusione. Una condanna per guida pericolosa - riporta il Mirror - arrivata in seguito a un incidente stradale del 2012, in cui aveva causato la morte di due persone.

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