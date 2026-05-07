MotoGP, Bezzecchi-Márquez testa a testa per la vittoria a Le Mans

La MotoGP vola a Le Mans dove, nel weekend, va in scena il Gran Premio di Francia, quinta prova del Motomondiale 2026. La lotta per il successo, anche tra i tornanti della Loira, sembra essere un discorso a due tra Marco Bezzecchi, attuale leader della classifica iridata, e Marc Márquez, campione del mondo in carica. Gli esperti Sisal vedono un testa a testa tra i due centauri di Aprilia e Ducati per il successo finale della domenica: Bez e il Cabroncito, infatti, sono appaiati in quota a 2,50. Discorso che cambia, invece, in ottica Sprint: Márquez, a 2,00, è nettamente favorito rispetto a Bezzecchi, offerto a 3,50. Una differenza sostanziale dovuta al rendimento opposto al sabato: l’italiano è andato a punti, quarto, solo in una occasione mentre il nove volte iridato ha centrato due vittorie e un secondo posto.

Alle spalle di Bezzecchi e Márquez, si piazza un’altra coppia strettamente legata ai due battistrada: Álex Márquez, fratello minore di Marc, e Jorge Martín, compagno di squadra di Bez. Il primo è reduce dal trionfo in Spagna; il secondo, a Le Mans, si è imposto nel 2024 e, finalmente, sembra aver trovato il feeling con la sua Aprilia. Il trionfo nella Sprint si gioca, per entrambi, a 7,50 mentre salire sul gradino più alto del podio la domenica pagherebbe 9 volte la posta.

Johann Zarco, LCR Honda, sogna di essere nuovamente la sorpresa in terra amica: lo scorso anno, infatti, il francese si impose a Le Mans al termine di una gara piena di colpi di scena. Un altro successo è in quota a 9,00. Partono decisamente più lontani, alla vigilia della gara, sia Pedro Acosta, KTM, a 12, che Fabio Di Giannatonio, in sella alla Ducati del VR46 Racing Team, il cui trionfo è offerto a 16.