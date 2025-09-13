circle x black
MotoGp, Bezzecchi vince la Sprint a Misano. Cade Marquez, lontano Bagnaia

Il pilota italiano dell'Aprilia trionfa nella gara corta del Gp di San Marino. Secondo Alex Marquez, terzo Di Giannantonio

Marco Bezzecchi - Afp
13 settembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marco Bezzecchi vince la gara Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagna. Il pilota italiano dell'Aprilia ha trionfato oggi, sabato 13 settembre, a Misano dopo la pole position conquistata nelle qualifiche della mattinata. Secondo posto per la Ducati Gresini di Alex Marquez, che partiva anche lui dalla prima fila, e terzo per la VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Ai piedi del podio un altro azzurro, Franco Morbidelli. Cade invece il leader del Mondiale Marc Marquez, mentre l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, che partiva ottavo in griglia, arriva al traguardo della gara corta tredicesima. Dopo la Sprint di Misano Marquez rimane comunque saldamente al comando della classifica pilota rimanendo a quota 487 punti e inseguito dal fratello Alex, che grazie a questo secondo posto sale a 314. Terzo Bagnaia a quota 237.

