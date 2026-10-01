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MotoGp, domani libere e pre-qualifiche Gp Giappone: orario e dove vederle

Si riparte dal successo di Acosta nel Gp d'Austria

Pedro Acosta - Ipa/Fotogramma
Pedro Acosta - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2026 | 18.28
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal weekend del Gp d'Austria, il Motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone, in programma da domani, venerdì 2 ottobre, a domenica 4 ottobre. Si comincia stanotte con le prove libere, per continuare di primo mattino con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo della Ktm di Pedro Acosta al Red Bull Ring davanti alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming.

Gp Giapppone, il programma di oggi

Ecco gli appuntamenti di venerdì 2 ottobre, del Gp del Giappone:

Ore 3.40: MotoGp - Prove Libere

Ore 8.00: MotoGp – Pre-Qualifiche

Gp Giappone, dove vedere libere e pre-qualifiche

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Austria saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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motomondiale motogp gp giappone motegi orario libere gp giappone dove vedere libere gp giappone
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