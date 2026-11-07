circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

MotoGp, oggi la Sprint del Gp del Qatar - Diretta

Il motomondiale torna protagonista con la gara corta del terzultimo appuntamento della stagione

Marc Marquez - Ipa
Marc Marquez - Ipa
Segui Adnkronos su Google
07 novembre 2026 | 16.29
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 7 novembre, il Motomondiale fa tappa in Qatar, sul circuito di Lusail, dove oggi si svolgerà la gara Sprint - in diretta tv e streaming - del terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell'infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio, fissato per domani, domenica 8 novembre.

La gara Sprint del Gran Premio del Qatar è in programma oggi, sabato 7 novembre alle 17.

Definita dopo la pole position la griglia di partenza della Sprint Race e del Gran Premio del Qatar di MotoGp, ventesimo appuntamento della stagione (su 22), disputato sul circuito di Lusail.

Prima fila 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'50"028 alla velocità media di 176.0 km/h 2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'50"294 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1'50"327.

Seconda fila 4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1'50"457 5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'50"592 6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1'50"596.

Terza fila 7. Johann Zarco (Fra) Honda in 1'50"735 8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'50"872 9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1'50"890.

Quarta fila 10. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1'51"001 11. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1'51"064 12. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1'51"904.

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp del Qatar saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. La gara corta sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti saranno disponibili in streaming su SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza