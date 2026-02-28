circle x black
MotoGp, in Thailandia trionfa Acosta: vince gara Sprint davanti a Marc Marquez

Il pilota Ktm ha preceduto quello Ducati, penalizzato all'ultimo giro. Terzo Fernandez

Acosta e Marquez - Afp
28 febbraio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp della Thailandia. Nel finale di gara, infatti, Marc Marquez che era in testa è stato penalizzato dopo un contatto con il pilota Ktm prima dell'ultimo giro ed è stato costretto a cedere la posizione all'ultima curva, lasciando la vittoria ad Acosta.

Terzo posto per Raul Fernandez. Chiude al quarto posto Ogura, poi Martin e Mir. 8° Di Giannantonio, 9° Bagnaia e 12° Alex Marquez. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando.

Gp Thailandia, gara Sprint: ordine d'arrivo

1. Pedro Acosta (KTM)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Brad Binder (KTM)

7. Joan Mir (Honda)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Francesco Bagnaia (Ducati)

10. Luca Marini (Honda)

11. Alex Marquez (Ducati)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Diogo Moreira (Honda)

14. Franco Morbidelli (Ducati)

15. Jack Miller (Yamaha)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Maverick Vinales (KTM)

20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

21. Michele Pirro (Ducati)

Out Marco Bezzecchi (Aprilia)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
