MotoGp, riparte il Motomondiale con il Gran Premio della Thailandia: orario, programma e dove vederlo

Prima gara della nuova stagione: ecco tutte le cose da sapere

Marc Marquez - Fotogramma/IPA
Marc Marquez - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 27 febbraio, a domenica 1 marzo, si corre il primo Gran Premio del Motomondiale 2026 a Buriram, in Thailandia. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, campione del mondo nella passata stagione con la Ducati, al rientro da un infortunio. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv (anche in chiaro) e streaming.

Motogp, programma Gp Thailandia

Ecco tutti gli appuntamenti del Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram:

Venerdì 27 febbraio

Ore 4.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 8.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 28 febbraio

Ore 4.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 4.45: MotoGP - qualifiche

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Domenica 1 marzo

Ore 4.35: MotoGP - Warm Up

Ore 9: MotoGP - gara

MotoGp, dove vedere Gran Premio Thailandia

Il Gran Premio della Thailandia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. Il Gp sarà visibile anche in chiaro e gratis su Tv8: sabato mattina ci saranno le qualifiche e la gara sprint (ore 9), mentre domenica il Gran Premio sarà visibile in differita alle 14.

