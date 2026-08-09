La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto. Sul circuito britannico si ripartirà dal dominio dello spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri e pronto a scattare dalla pole position. Il pilota dell'Aprilia è anche il leader del Mondiale piloti con i suoi 220 punti e un vantaggio di 17 punti sul primo inseguitore Ai Ogura. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara di oggi.

MotoGp Silverstone, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di oggi, domenica 9 agosto:

1 Jorge Martin

2 Raul Fernandez

3 Ai Ogura

4 Fabio Di Giannantonio

5 Marco Bezzecchi

6 Marc Marquez

7 Alex Marquez

8 Franco Morbidelli

9 Pedro Acosta

10 Iker Lecuona

11 Jack Miller

12 Joan Mir

13 Fabio Quartararo

14 Diogo Moreira

15 Luca Marini

16 Francesco Bagnaia

17 Alex Rins

18 Brad Binder

19 Enea Bastianini

20 Cal Crutchlow

21 Pol Espargaro

22 Toprak Razgatlioglu

23 Augusto Fernandez

Gp Silverstone, orario e dove vederlo

Il Gp di Gran Bretagna, in programma oggi alle 14 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 17).