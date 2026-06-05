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MotoGp, si corre in Ungheria: dalle libere alla gara, tutti gli appuntamenti e dove vederli

I piloti tornano in pista al Balaton Park per l'ottavo appuntamento della stagione

Marco Bezzecchi - IPA
Marco Bezzecchi - IPA
05 giugno 2026 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp non si ferma e torna subito in pista per il Gp di Ungheria. Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, si corre al Balaton Park per l'ottavo appuntamento della stagione. Si riparte dal successo di Marco Bezzecchi al Mugello: il leader del Mondiale piloti è proprio l'italiano, a quota 173 punti (con un vantaggio di +17 sullo spagnolo Martin, primo inseguitore). Ecco orario, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria.

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MotoGp Ungheria, orari e programma

Ecco il programma e tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria:

Venerdì 5 giugno

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 6 giugno

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Domenica 7 giugno

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 14: MotoGP - gara

Gp Ungheria, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Ungheria saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now. Su Tv8 saranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche, mentre la gara sarà in differita (alle 16). NOW e SkyGO.

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MotoGp Gp Ungheria Gp Ungheria libere MotoGp Ungheria
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