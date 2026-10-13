circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Mourinho: "Sono un avversario, ma vorrei abbracciare i tifosi"

Il tecnico portoghese ha parlato alla vigilia della sfida tra giallorossi e Real Madrid

José Mourinho - Ipa/Fotogramma
José Mourinho - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 19.45
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

José Mourinho si prepara a tornare all'Olimpico. La Roma ospiterà il Real Madrid nella seconda giornata di Champions League, in programma domani, mercoledì 14 ottobre, in una partita che sarà particolare per lo Special One, che oggi siede proprio sulla panchina dei Blancos e che per la prima volta ritornerà in quello che è stato per due anni e mezzo nel suo stadio.

Ad attendere Mourinho ci sarà un'accoglienza speciale da parte dei suoi ex tifosi: "Non torno da nemico, ma durante i 90 minuti i tifosi romanisti sono con la Roma e io sono con il Real Madrid", ha avvertito il tecnico portoghese, "se la gente mi vorrà fare un saluto speciale, anche io vorrei abbracciare i romanisti".

"Questa è la vita e questo è il calcio, magari domani avrò l'opportunità di sentire l'amore della gente e cercherò di controllarmi anche se non so se ci riuscirò", ha detto Mourinho, ricordando come non abbia avuto la possibilità di salutare i tifosi giallorossi dopo l'esonero nel gennaio 2024, "sono stato trattato bene in tantissimi club, ma di certo i romanisti sono persone speciali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mourinho roma real madrid roma real madrid mourinho roma real madrid
Vedi anche
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza