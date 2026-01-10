L'azzurro torna in campo nell'ultimo atto del torneo per iniziare il 2026 con una vittoria
Lorenzo Musetti torna in campo nella finale dell'Atp 250 di Hong Kong per conquistare il primo titolo del 2026 e iniziare il suo anno nel migliore dei modi. L'azzurro, certo comunque del numero 5 del ranking Atp a fine torneo, affronterà Alexander Bublik nell'ultimo atto domani, domenica 11 gennaio. Per il toscano, è concreta la possibilità di tornare a vincere un titolo dopo oltre tre anni (ultimo successo nell'ottobre 2022, Atp 250 di Napoli). Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.
La finale dell'Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik è in programma domani, domenica 11 gennaio, alle 8:30 ora italiana (le 15:30 locali). I precedenti dicono 2-1 per il kazako: Bublik ha vinto al Queen's nel 2022 e ad Adelaide nel 2024. A Musetti l'ultimo incrocio, nel 2024, sull'erba del torneo di Stoccarda (causa ritiro dell'avversario).
La finale tra Musetti e Bublik sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà anche disponibile in streaming su Sky Go e NOW Tv.