Lorenzo Musetti torna in campo a Cincinnati. Oggi, martedì 18 agosto, il tennista azzurro sfida lo statunitense Michael Zheng - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 americano. Musetti, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4, 6-2 nel secondo, mentre Zheng ha superato il francese Ugo Humbert per 6-4, 6-3.

Musetti-Zheng, orario e precedenti

Il match tra Musetti e Zheng è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle ore 17 sul Grandstand di Cincinnati. I due tennisti non si sono mai affrontati.

Musetti-Zheng, dove vederla in tv

Musetti-Zheng sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.