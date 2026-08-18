circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti-Zheng: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida lo statunitense al terzo turno a Cincinnati

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo a Cincinnati. Oggi, martedì 18 agosto, il tennista azzurro sfida lo statunitense Michael Zheng - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 americano. Musetti, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4, 6-2 nel secondo, mentre Zheng ha superato il francese Ugo Humbert per 6-4, 6-3.

Musetti-Zheng, orario e precedenti

Il match tra Musetti e Zheng è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle ore 17 sul Grandstand di Cincinnati. I due tennisti non si sono mai affrontati.

Musetti-Zheng, dove vederla in tv

Musetti-Zheng sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lorenzo musetti michael zheng dove vedere musetti zheng a cincinnati musetti oggi
Vedi anche
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza