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Bayern Monaco, Hoeness su Musiala: "Malattia non facilmente curabile, non so se tornerà quello di prima"

Il 23enne trequartista tedesco è stato vittima di due malori lo scorso 15 e 18 agosto

Jamal Musiala e Uli Hoeness - Ipa
Jamal Musiala e Uli Hoeness - Ipa
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09 novembre 2026 | 14.15
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

"Musiala? È impossibile sapere se riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento". Sono le parole choc del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ha espresso pubblicamente i suoi dubbi sul giocatore della nazionale Jamal Musiala durante il programma televisivo bavarese (BR) "Der Sonntags-Stammtisch".

Il 23enne trequartista tedesco è stato vittima di due malori, sembra per problemi neurologici, lo scorso 15 e 18 agosto con perdita di sensibilità degli arti, contrazioni sospette e amnesie temporanee ed ora è fermo per uno strappo muscolare rimediato con la sua nazionale dopo aver giocato con i campioni di Germania solo quattro partite. "Con lui ci troviamo di fronte ad un dilemma -le parole di Hoeness.- È affetto da una patologia non facilmente curabile i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo".

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