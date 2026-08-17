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Napoli, è fatta per l'acquisto di Badiashile in prestito dal Chelsea

Il difensore francese arriva in azzurro in prestito oneroso per 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 27 milioni

Benoit Badiashile - Ipa/Fotogramma
Benoit Badiashile - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 19.55
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Colpo di mercato del Napoli che ha chiuso l'acquisto del difensore Benoit Badiashile dal Chelsea. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo e quello londinese hanno definito tutti i dettagli e trovato l'accordo in queste ore sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni senza bonus. Il 25enne francese partirà nella giornata di domani, martedì 18 agosto, alla volta dell'Italia per sostenere le visite mediche.

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calciomercato napoli chelsea badiashile
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