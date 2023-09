"I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere, almeno non si deve perdere". Il Napoli perde in casa con la Lazio per 2-1, l'allenatore Rudi Garcia - erede di Luciano Spalletti - analizza il k.o. con una frase che ricorda per certi versi le parole usate in passato da Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, dopo alcuni passi falsi bianconeri.

Il Napoli dopo 3 giornate deve inseguire il Milan. La macchina perfetta di Spalletti, passato sulla panchina della Nazionale come nuovo ct azzurro, sembra essersi inceppata. "Meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo sorattutto in avvio. Sull'unica uscita della poi loro hanno fatto gol, hanno avuto 100% di efficacia. Poi abbiamo pareggiato subito. Nel secondo tempo la Lazio ha meritato la vittoria ma il pari poteva essere il risultato più giusto", prosegue l'allenatore francese.

"La Lazio ha uomini di qualità, se trovano spazi ti mettono in difficoltà. . Noi siamo stati anche poco fortunati o poco aggressivi su alcune situazioni difensive. Non mi aspettavo un secondo tempo così, dove abbiamo gestito molto meno bene la gara e siamo stati anche molto meno attenti in difesa", dice Garcia. "Tuttavia dobbiamo anche dire che abbiamo fatto 22 tiri totali, nel secondo tempo non abbiamo mai preso la porta però. Così non è facile arrivare a fare gol. Adesso c’è la sosta e speriamo di recuperare tutti al 100%. Dopo le cose si fanno più difficili".