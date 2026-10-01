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Nations League, oggi Danimarca-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla

I lusitani sfidano in trasferta gli scandinavi al Parken Stadion di Copenaghen

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2026 | 07.24
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Poertogallo. Oggi, giovedì 1° ottobre, la Nazionale lusitana sfida la Danimarca capitanata da Pierre-Emile Højbjerg - in diretta tv e streaming - in trasferta al Parken Stadion di Copenaghen, nella terza giornata di Nations League. Gli uomini del ct Jorge Jesus hanno vinto le prime due partite, in casa per 1-0 contro il Galles e in trasferta per 2-1 sulla Norvegia, mentre gli scandinavi dopo aver perso all'esordio per 3-2 in Norvegia, si sono imposti in casa 2-0 sul Galles.

Danimarca-Portogallo, orario e probabili formazioni

La sfida tra Danimarca e Portogallo è in programma oggi, giovedì 1° ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-2-3-1): Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund. Ct: Riemer.

PORTOGALLO (4-3-3): D. Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, J. Neves; Felix, Ronaldo, Neto. Ct: Jesus.

Danimarca-Portogallo, dove vederla in tv

Danimarca-Portogallo si potrà vedere su Sky Sport Uno e Canale 20. Inoltre si potrà seguire l’incontro in streaming su Sky Go e Now Tv.

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nations league danimarca portogallo dove vedere in tv danimarca portogallo
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