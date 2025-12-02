Qualcuno l'ha già definita l'azione più comica, o tragica, nella storia della NFL. Il protagonista della 'papera' destinata a diventare è Younghoe Koo, kicker dei New York Giants, condannato a diventare il volto della stagione 2025 per il motivo sbagliato. I Giants, che stanno vivendo una stagione disastrosa con 2 vittorie e 11 sconfitte, sono stati battuti dai New England Patriots che si sono imposti 33-15 confermandosi la miglior squadra della lega con 11 successi in 13 match.

Koo, 31enne sudcoreano, sul punteggio di 17-7 per i Patriots ha commesso un errore mai visto sui campi NFL. Il kicker avrebbe dovuto trasformare un field goal da 47 yard: impresa non impossibile per i canoni odierni della National Football League, con trasformazioni ormai da quasi 60 yard. Koo, però, si è letteralmente inceppato. Avrebbe dovuto calciare di destro la palla fermata dal punter Jamie Gillan e invece... ha calciato clamorosamente il terreno di gioco. Il povero Gillan ha cercato di tenere viva l'azione ed è stato 'piallato' dagli avversari.

you can't miss if you don't kick



NYGvsNE on ESPN/ABC

— NFL (@NFL) December 2, 2025

Sulla side line, le telecamere hanno catturato la reazione del quarterback dei Giants, Jaxson Dart: "Oh my god...". Già... Ora, il 'lavoro' di Koo è a rischio? Il ruolo del kicker è probabilmente il più precario nell'iperprofessionismo della NFL. Il kicker coreano è nella lega dal 2017. La sua parentesi migliore è legata agli anni con la maglia degli Atlanta Falcons dal 2019 al 2025. Il calo è iniziato con la scorsa stagione, i Giants avrebbero dovuto rappresentare una chance di riscatto. E invece...