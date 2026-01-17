L'azzurra ha chiuso una gara perfetta davanti alla tedesca Weidle e alla fuoriclasse Lindsey Vonn

Nicol Delago firma il suo capolavoro nella discesa a Tarvisio, oggi sabato 17 gennaio. L'azzurra, nata a Selva di Val Gardena nel 1996, trova la sua prima vittoria in Coppa del Mondo e regala all'Italia un'altra storica prima volta (dopo il successo di Giovanni Franzoni ieri a Wengen). Nicol ha chiuso la sua gara in 1'46"28, davanti alla tedesca Weidle e alla fuoriclasse Lindsey Vonn, ancora sul podio con un bel terzo posto.