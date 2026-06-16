Esordio ai Mondiali 2026 per la Norvegia. Nella notte tra oggi, martedì 16 giugno, e domani, mercoledì 17, la Nazionale scandinava sfida l'Iraq - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Boston Stadium di Boston.

Norvegia-Iraq, orario e probabili formazioni

La sfida tra Norvegia e Iraq è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni:

Norvegia (4-3-3): Tangvik; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken

Iraq (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein. Ct. Arnold.

Norvegia-Iraq, dove vederla in tv

Norvegia-Iraq sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.