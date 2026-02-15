circle x black
Cerca nel sito
 

Orban accusa arbitro di razzismo dopo espulsione? Prima il tweet, poi Verona smentisce

L'attaccante dell'Hellas ha ricevuto un cartellino rosso da Pairetto durante la sfida con il Parma

Gift Orban - Ipa/Fotogramma
Gift Orban - Ipa/Fotogramma
15 febbraio 2026 | 22.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gift Orban accusa gli arbitri di razzismo? L'attaccante dell'Hellas Verona è stato espulso oggi, domenica 15 febbraio, dopo soli 10 minuti di gioco durante il match contro il Parma, poi perso 2-1 dagli scaligeri. Alla base della decisione del direttore di gara Pairetto ci sarebbe un parola di troppo urlata da Orban proprio all'indirizzo dell'arbitro.

Un espulsione nata da una protesta eccessiva, insomma, che però, secondo Orban, potrebbe nascondere altro. "Espulso per aver protestato contro una decisione. Come giocatore nero in Italia, non posso ignorare quanto spesso veniamo trattati in modo diverso", ha scritto un account che sembrava appartenere all'attaccante nigeriano su X, "amo questo gioco e tutto ciò che chiedo è correttezza, rispetto e parità di trattamento in campo".

Al termine della partita, in solidarietà con il proprio tesserato, l'Hellas Verona si è chiusa in silenzio stampa, ma in serata ha pubblicato un post sul proprio account ufficiale per smentire proprio il messaggio pubblicato dal 'presunto' Orban: "In merito a un post pubblicato oggi su un profilo del social media X attribuito al calciatore Gift Orban, Hellas Verona precisa che questo profilo non appartiene a Gift Orban".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
orban orban razzismo orban razzismo pairetto orban arbitro razzismo hellas verona verona parma serie a
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza