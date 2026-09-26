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Osvaldo ricoverato in terapia intensiva, l'ex attaccante di Roma e Juve è grave

L'ex giocatore è stato ricoverato a Lomas de Zamora per un versamento pleurico al polmone destro

Daniel Osvaldo
Daniel Osvaldo
26 settembre 2026 | 10.01
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. L'ex attaccante argentino naturalizzato italiano è stato ricoverato d'urgenza presso l'unità di terapia intensiva dell'Hospital Municipal de Llavallol, a Lomas de Zamora, vicino Buenos Aires, per un versamento pleurico al polmone destro. Lo riportano La Nacion, Olé ed Espn Argentina, che rivelano come l'ex calciatore 40enne - che in Italia ha indossato tra le altre le maglie di Roma, Inter e Juventus - sia in gravi condizioni e in prognosi riservata. La situazione dell'ex giocatore è monitorata con attenzione e nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. La ricostruzione dei media locali riferisce che a trovare Osvaldo sarebbe stata la sorella, dopo aver notato un peggioramento delle sue condizioni, prima del trasferimento in ospedale con l’aiuto di un amico. Osvaldo, stando alla ricostruzione, stava male da giorni e giovedì ha chiesto aiuto a una delle sue sorelle che lo ha poi portato in ospedale.

L'ex attaccante si è ritirato ufficialmente nel 2020, ed è rimasto a vivere a Banfield e in passato aveva parlato dei suoi problemi legati alla depressione e alle dipendenze da alcol e droghe, raccontando anche di essersi sottoposto a trattamenti psichiatrici. "La verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano", aveva confessato nel marzo 2024 in un video-shock pubblicato sui social. Il suo talento oltre a vestire tante maglie in giro per il mondo gli ha aperto anche le porte della Nazionale italiana, con cui viene convocato da Cesare Prandelli e partecipa al percorso degli Azzurri arrivato fino alla finale dell’Europeo 2012.

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Juventus Inter Roma Terapia intensiva Versamento pleurico Depressione
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