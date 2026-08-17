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Palio di Siena, esposta la bandiera verde: rinviato per maltempo

La corsa rimandata a domani

La bandiera verde - Comune di Siena
La bandiera verde - Comune di Siena
17 agosto 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rinviato il Palio di Siena. Oggi, lunedì 17 agosto, il maltempo ha colpito ancora Piazza del Campo, costringendo la tradizionale corsa di cavalli a un nuovo rinvio dopo quello di ieri. E’ stata esposta anche oggi quindi, intorno alle ore 14.30, la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico e così è stato nuovamente rimandato il Palio dell'Assunta, inizialmente previsto per il 16 agosto, a causa delle avverse condizioni del meteo. La pioggia ha interessato Piazza del Campo fin dalla mattinata e ha ancora una volta reso impraticabile il tufo dopo il primo slittamento della Carriera deciso domenica 16 agosto.

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, domani, martedì 18 agosto, il programma rimarrà il medesimo: alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso; alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo; quindi, alle ore 16.50, l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico; alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré, mentre l’accesso ai palchi sarà possibile fino alle ore 16.30.

Già nel 2024 il Palio subì due giorni di rinvio a causa del maltempo e a memoria d'uomo in precedenza un ritardo di due giorni si registrò anche nel 1976.

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