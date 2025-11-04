circle x black
Paolini ko con Gauff, l'azzurra eliminata dalle Wta Finals

La campionessa italiana tornerà in campo in singolare giovedì contro l'altra statunitense Jessica Pegula, numero 5 del mondo

Jasmine Paolini (Afp)
04 novembre 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda partita e seconda sconfitta per Jasmine Paolini che esce di scena dalle Wta Finals di Riad (cemento, indoor, montepremi 15,5 milioni di euro). L'azzurra, numero 8 del mondo, cede alla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 20 minuti. Paolini tornerà in campo in singolare giovedì contro l'altra statunitense Jessica Pegula, numero 5 del mondo.

