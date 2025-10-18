circle x black
Paolini-Rybakina: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurra sfida la kazaka nella semifinale del Wta 250 di Ningbo

Jasmine Paolini - Afp
18 ottobre 2025 | 07.22
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini torna in campo a Ningbo. La tennista azzurra sfida sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming - nella semifinale del Wta 500 cinese. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, mentre Rybakina ha superato l'ucraina Yastremska e l'australiana Tomljanovic. In palio ci sono punti pesanti nella Race che porterà alle Wta Finals di Riad, con Paolini che cerca il pass e, in caso di vittoria, potrebbe staccare proprio Rybakina. L'azzurra, in caso di vittoria del torneo, sarebbe infine certa di volare in Arabia Saudita.

Paolini-Rybakina, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Rybakina è in programma sabato 18 ottobre alle 9 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in cinque precedenti, con Paolini in vantaggio 3-2 nel parziale. L'ultimo incontro risale proprio alle Finals dello scorso anno, quando Jasmine vinse in due set.

Paolini-Rybakina, dove vederla in tv (in chiaro)

Paolini-Rybakina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis. La sfida si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di SuperTennis.

paolini paolini rybakina paolini oggi paolini ningbo paolini rybakina orario paolini rybakina dove vederla in tv paolini rybakina in chiaro
