Paolini-Yuan: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurro sfida la cinese nel Wta 1000

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
08 ottobre 2025 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini scende in campo a Wuhan. La tennista azzurra sfida oggi, mercoledì 8 ottobre, la 'padrona di casa' Yuan Yue, numero 69 del mondo, - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming - nel secondo turno del Wta 1000 cinese. Paolini, che ha ricevuto un bye nel primo turno, è reduce dall'eliminazione nei quarti di finale di Pechino, dove è stata battuta dalla statunitense Amanda Anisimova, vincitrice poi del torneo. Yuan ha invece eliminato un'altra azzurra, Lucia Bronzetti, nel primo turno, battendola in due set.

Paolini-Yuan, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Yuan è in programma oggi, mercoledì 8 ottobre, non prima delle 13 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, tutti vinti dall'azzurro, che conduce quindi con un parziale di 3-0. L'ultimo incontro risale al primo turno dell'ultimo Roland Garros, quando Paolini si impose in tre set.

Paolini-Yuan, dove vederla in tv

Paolini-Yuan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, su SuperTennix e sulla piattaforma web di SuperTennis.

