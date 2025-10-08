La tennista italiana ha superato la cinese in tre set nel terzo turno del Wta 1000
Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha superato oggi, mercoledì 8 ottobre, in rimonta la cinese e 'padrona di casa' Yue Yuan, numero 109 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 12 minuti.
Paolini affronterà ora, agli ottavi del torneo cinese, la danese Clara Tauson, numero 12 del mondo e 10 del tabellone.