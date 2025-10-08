circle x black
Cerca nel sito
 

Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi

La tennista italiana ha superato la cinese in tre set nel terzo turno del Wta 1000

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
08 ottobre 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha superato oggi, mercoledì 8 ottobre, in rimonta la cinese e 'padrona di casa' Yue Yuan, numero 109 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 12 minuti.

Paolini affronterà ora, agli ottavi del torneo cinese, la danese Clara Tauson, numero 12 del mondo e 10 del tabellone.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolini paolini wuhan paolini oggi wta wuhan
Vedi anche
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza