circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri affrontano il Parma al Tardini nell'anticipo dell'undicesimo turno di campionato

Luka Modric - Fotogramma/IPA
Luka Modric - Fotogramma/IPA
08 novembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 8 novembre, i rossoneri affrontano il Parma in trasferta al Tardini, nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per dare continuità al successo contro la Roma e non perdere di vista il Napoli capolista. Per i gialloblù, in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Parma-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Parma-Milan, in campo oggi alle 20.45:

Parma (4-3-1-2) Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Sorensen, Keita; Bernabé; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta.

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Parma-Milan, dove vederla

Parma-Milan sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Parma Milan Parma Milan oggi Serie A
Vedi anche
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza