circle x black
Cerca nel sito
 

"Pio o Sebastiano?", Turchia-Italia e il 'giallo' della sostituzione sbagliata dei fratelli Esposito

Intorno all'ora di gioco, il siparietto diventato presto virale sul web

Pio e Sebastiano Esposito
Pio e Sebastiano Esposito
28 settembre 2026 | 22.25
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Divertente siparietto durante il secondo tempo della partita di Nations League tra Italia e Turchia oggi, lunedì 27 settembre. Intorno all'ora di gioco, il ct Roberto Mancini decide una delle sostituzioni della ripresa. Fuori Esposito, dentro Doumbia. Sì, ma quale Esposito? All'inizio, il quarto uomo richiama il numero 7, Pio, autore tra l'altro del gol del 4-1. Lo staff tecnico azzurro però si accorge subito dell'errore e corre dall'assistente per chiarire il cambio giusto e il fraintendimento dovuto allo stesso cognome. Viene così richiamato in panchina Sebastiano, il fratello. In una sorta di scambio di persona diventato presto virale sul web.

Ad arricchire una serata in cui i fratelli Esposito hanno riscritto un pezzetto di storia azzurra, 26 anni dopo i fratelli Inzaghi, Simone e Filippo. Gli ultimi, prima di loro, a scendere in campo contemporaneamente con la maglia della Nazionale.

Pio Esposito: "Gol dedicato a mia nonna"

Al termine della partita, Pio Esposito ha raccontato l'emozione di condividere il campo con suo fratello ai microfoni di Rai Sport: "Mi ricordo la mia prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero che se la sia goduta. Speriamo di condividere il campo altre volte. Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Oggi ci siamo divertiti, penso si sia visto". Poi, una dedica speciale per il gol segnato: "Ci tengo molto a dedicarlo a mia nonna, perché sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol proprio per dedicarglielo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pio Esposito Sebastiano Esposito Turchia Italia sostituzione Esposito
Vedi anche
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza