circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Euro-Mediterraneo, omaggio alla memoria del giornalista Rai Sport Alessandro Tiberti

Il 4 maggio 2026 a Roma, presso il Circolo degli Esteri, saranno presenti i figli

Alessandro Tiberti
Alessandro Tiberti
16 marzo 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un ricordo speciale, carico di stima e riconoscenza, accompagnerà l’edizione 2026 del Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, che il 4 maggio 2026 riunirà a Roma, presso il Circolo degli Esteri, protagonisti del mondo dell’informazione, della cultura e dello sport. Un appuntamento ormai centrale per il dialogo e la cooperazione tra i Paesi dell’area mediterranea, con la partecipazione di giornalisti italiani e internazionali, rappresentanti delle istituzioni e della diplomazia. Nel corso della cerimonia verrà conferito un Premio speciale alla memoria al giornalista di Rai Sport Alessandro Tiberti, scomparso all’età di 61 anni dopo una lunga e prestigiosa carriera dedicata al giornalismo sportivo. Alla cerimonia saranno presenti anche i suoi figli, Gabriele e Lavinia, che ritireranno il riconoscimento in sua memoria.

Per molti anni Tiberti è stato una delle voci più autorevoli e apprezzate del giornalismo sportivo italiano. Professionista dal 1993, aveva iniziato il suo percorso nelle radio romane con programmi dedicati al basket, per poi approdare in televisione e infine alla Rai, dove ha ricoperto ruoli di grande responsabilità come caposervizio, conduttore, telecronista e inviato, fino a diventare vice caporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici. Nel corso della sua carriera ha raccontato alcuni dei più importanti eventi sportivi internazionali, tra cui diverse edizioni dei Giochi Olimpici, distinguendosi per rigore professionale, passione e grande attenzione ai dettagli. Ma chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto la sua umanità, la generosità verso i colleghi e la capacità di lavorare sempre con spirito di squadra.

Con questo riconoscimento alla memoria, l’Associazione Giornalisti del Mediterraneo intende rendere omaggio non solo a un grande professionista, ma anche a un uomo che ha incarnato i valori più autentici del giornalismo: serietà, passione e rispetto per il servizio pubblico. La cerimonia del Premio Euro-Mediterraneo rappresenterà anche un momento di riflessione sul ruolo dell’informazione nel costruire ponti tra culture e popoli diversi. In questo contesto, sport e giornalismo diventano strumenti fondamentali per promuovere dialogo, comprensione reciproca e valori condivisi. Il ricordo di Alessandro Tiberti continuerà così a vivere nelle parole, nelle immagini e nell’esempio professionale che ha lasciato a chi fa informazione ogni giorno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Euro Mediterraneo Giornalismo sportivo Rai Sport Associazione Giornalisti del Mediterraneo
Vedi anche
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza