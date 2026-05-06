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Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si gioca

I parigini hanno eliminato il Bayern Monaco in semifinale

Il Paris Saint-Germain - Ipa/Fotogramma
Il Paris Saint-Germain - Ipa/Fotogramma
06 maggio 2026 | 23.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà Psg-Arsenal la finale della Champions League 2025/26. Oggi, mercoledì 6 maggio, i parigini di Luis Enrique hanno pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco raggiungendo l'ultimo atto della massima competizione europea per il secondo anno consecutivo e qualificandosi grazie al 5-4 con cui erano riusciti a vincere all'andata.

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A Budapest i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain, che lo scorso anno hanno battuto l'Inter con un netto 5-0, se la vedranno con l'Arsenal di Arteta, capace di eliminare l'Atletico Madrid in semifinale. A decidere il confronto con gli uomini di Simeone l'1-0 firmato Saka dell'Emirates Stadium, dopo l'1-1 maturato in Spagna.

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è in programma sabato 30 maggio alle ore 18 alla Puskas Arena di Budapest. Un orario insolito per una finale della massima competizione europea, pensato dalla Uefa per migliorare l'esperienza di tifosi e appassionati, così come per l'ordine pubblico della città ospitante.

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finale champions league champions league psg arsenal finale psg arsenal
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