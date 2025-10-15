circle x black
Milan, si ferma Pulisic: le condizioni del fantasista rossonero

L'attaccante americano ha chiesto il cambio in amichevole per un problema al bicipite femorale

Pulisic - Fotogramma/IPA
Pulisic - Fotogramma/IPA
15 ottobre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
Infortunio per Christian Pulisic in nazionale? Il capitano degli Stati Uniti è stato costretto ad abbandonare il campo al 31' della sfida contro l'Australia in New Jersey per un problema al bicipite femorale. Allarme dunque per il Milan e per il tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe dover rinunciare al suo numero 11 per la delicata sfida contro la Fiorentina di domenica sera a San Siro.

Pochettino: "Infortunio Pulisic? Verrà valutato"

Della situazione del fantasista rossonero ha parlato il ct degli Usa Mauricio Pochettino: "Pulisic? Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Volerà in Italia, valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Per il Milan si tratta di un altro problema non da poco, che si aggiunge all'infortunio (sempre in nazionale, stavolta con il Belgio) di Alexis Saelemaekers. Nel corso della sosta, Pulisic aveva avuto anche problemi a una caviglia, che lo avevano costretto a saltare la rifinitura prima della sfida con l'Ecuador. Allarme poi rientrato, fino al problema con l'Australia.

