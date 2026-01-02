circle x black
Cerca nel sito
 

Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian Open

Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo tra pochi giorni in un'esibizione di lusso contro lo spagnolo. Poi, focus sul primo Slam della stagione

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
02 gennaio 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Archiviato il capodanno a Montecarlo, per Jannik Sinner è ora di pensare ai primi impegni del 2026. Il fuoriclasse azzurro sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, per tornare subito in campo al top con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva agli Australian Open e lanciare la nuova sfida a Carlos Alcaraz per il numero uno. Ma quali saranno i primi appuntamenti del calendario per il numero 2 del ranking Atp? Ecco quando tornerà in campo Sinner.

Quando gioca Sinner nel 2026

La prima curiosità è che per vedere la sfida Sinner-Alcaraz non servirà aspettare la finale degli Australian Open o dei prossimi Masters 1000, visto che il 10 gennaio l'azzurro e lo spagnolo si affronteranno in un match d'esibizione a Seul, in Corea del Sud. Si tratta della ricchissima "Hyunday Card Super Match", che permetterà ai due mostri del tennis mondiale di confrontarsi in una sfida di lusso per aprire il nuovo anno. Sinner poi volerà a Melbourne, dove dal 18 gennaio proverà a difendere il titolo agli Australian Open. Un'impresa non facile, visto che Alcaraz ha già avvisato che lo Slam australiano sarà uno degli obiettivi principali del 2026.

Prima del debutto ufficiale in Australia, Sinner scenderà però in campo anche il 14 gennaio nel "Million Dollar 1 Point Slam", torneo in cui professionisti e dilettanti si affronteranno in sfide a eliminazione da un solo punto per assicurarsi un ricchissimo montepremi. Poi, il 16 gennaio, un altro test contro Felix Auger-Aliassime.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner 2026 quando gioca Sinner Sinner
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza