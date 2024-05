Quote Europei calcio, Spalletti fa la spesa in casa dell'Inter

La Serie A si avvia a concludere il suo percorso stagionale e, di conseguenza, sta crescendo, giorno dopo giorno, l’attesa per i prossimi Europei. L’Italia torna in Germania, da campione in carica, per tornare a Berlino a distanza di 18 anni dal trionfo Mondiale. Luciano Spalletti, il giorno dopo la conclusione del massimo campionato di calcio, diramerà la lista dei convocati che difenderanno il titolo conquistato a Wembley nell’estate del 2021. Il ct della Nazionale, molto probabilmente, farà la “spesa” ad Appiano Gentile perché, secondo gli esperti Sisal, sarà l’Inter la squadra che darà più convocati all’Italia per la kermesse continentale. I campioni d’Italia, dati a 1,16, si preparano così a vestirsi d’azzurro per provare ad aggiungere un altro trofeo al loro palmares stagionale. Il blocco italiano ad Appiano, in questi tre anni, è cresciuto tantissimo, basti pensare che, nella squadra campione d’Europa, c’erano solo due nerazzurri, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, i quali hanno grandi chance di volare in Germania.

Alle spalle dell’Inter si fa largo la Roma, offerta a 6,00, che potrebbe portare diversi suoi rappresentati a Euro 2024. Il gruppo nel giro azzurro, anche a Trigoria, è aumentato tantissimo anche a Trigoria visto che, al pari dei nerazzurri, anche i capitolini, tre anni fa, parteciparono alla campagna europea con i soli Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante.

Il podio delle squadre che daranno più convocati all’Italia si completa con Juventus e Napoli che partono però decisamente staccate rispetto a Inter e Roma. Un dato che conferma un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi Europei quando bianconeri e partenopei avevano fornito, al CT Mancini, più giocatori di tutte le altre squadre del campionato. Uno scenario difficilmente ripetibile vista la quota di 16 per entrambe.

Rischia invece di non volare in Germania il Milan. Il Diavolo, a Euro 2020, era rappresentato dal solo Gigio Donnarumma, oggi passato al PSG, e rischia seriamente di non avere giocatori chiamati da Spalletti. Vedere una nazionale, a forti tinte rossonere, pagherebbe 100 volte la posta.