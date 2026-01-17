I sostenitori del club madrileno hanno manifestato il loro disappunto per l'andamento della stagione
Il Real Madrid sta attraversando il momento più difficile della sua storia recente. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Spagnola, l'esonero dell'allenatore Xabi Alonso e l'eliminazione dalla Coppa del Re, i Blancos sono al momento secondi dietro al Barcellona in Liga e settimi nella superclassifica della fase campionato di Champions League. Insomma, troppo poco per tifosi abituati a fare man bassa di trofei in ogni stagione. Proprio per questo, i sostenitori dei Blancos hanno dato il via a una rumorosa protesta al Bernabeu durante la sfida di campionato di oggi contro il Levante.
Real Madrid fans at Santiago Bernabeu at half-time.— TC (@totalcristiano) January 17, 2026
Madness.
pic.twitter.com/bShyQ6DrHg
I calciatori sono stati fischiati tutti al momento della presentazione dello speaker. E la rabbia dei tifosi del Madrid si è scagliata in particolare contro Belligham, Valverde e Vinicius. Poi, a fine primo tempo, con i Blancos fermi sullo 0-0, ecco un'altra pioggia di fischi per la squadra di Arbeloa. La fotografia di un momento delicatissimo.