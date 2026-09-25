Rissa tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku al triplice fischio di Italia-Belgio. Oggi, venerdì 25 settembre, gli azzurri sono stati battuti dai Diavoli Rossi nella prima giornata di Nations League allo stadio Olimpico di Roma, al termine di una partita caratterizzata anche da un momento di nervosismo.

Succede tutto dopo il triplice fischio dell'arbitro Siebert. Mentre i giocatori si stanno salutando al centro del campo si accende una rissa, con protagonisti Donnarumma e Lukaku: il capitano azzurro punta il dito contro l'attaccante belga, intimandogli di tacere.

Una reazione che non è piaciuta al giocatore del Fenerbahce, che ha reagito con rabbia andando a cercare lo scontro con il portiere del Manchester City. Immediato, e provvidenziale, l'intervento dei compagni di squadra, che hanno allontanato i due.