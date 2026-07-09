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Mondiali, rissa durante conferenza di Brahim Diaz - Video

Il giocatore del Marocco è rimasto senza parole alla vigilia del match con la Francia

La rissa e la reazione di Brahim Diaz - X
La rissa e la reazione di Brahim Diaz - X
09 luglio 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa durante la conferenza stampa di Brahim Diaz ai Mondiali 2026. L'attaccante del Marocco è intervenuto alla vigilia dei quarti di finale contro la Francia, in programma oggi, giovedì 9 luglio, ma si è trovato di fronte una scena mai vista. Nelle ultime file della sala stampa infatti, è sfociata una lite tra due giornalisti che è culminata in una vera e propria rissa, sedata grazie all'intervento degli altri cronisti.

Proprio nel momento in cui Brahim Diaz inizia a rispondere a una domanda, dal fondo della sala si alzano le voci di due uomini che stanno litigando. Si tratterebbe di un giornalista francese e di uno marocchino, che afferma di essere stato colpito dal collega.

Diaz rimane a bocca aperta, come il resto dei presenti, e prova a trattenere una risata nervosa, che però gli fa dimenticare la domanda alla quale stava rispondendo: "Scusa, qual era la domanda?", chiede al giornalista una volta riportata la calma in sala.

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