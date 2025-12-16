circle x black
Cerca nel sito
 

Tennis, l'Atp vara nuove regole contro il caldo. Ecco cosa cambierà dalla prossima stagione

Il Board dell'organizzazione ha approvato l'introduzione di alcune novità per i prossimi tornei

Tennis, l'Atp vara nuove regole contro il caldo. Ecco cosa cambierà dalla prossima stagione
16 dicembre 2025 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Board dell'Atp ha approvato l'introduzione di una nuova regola sul caldo intenso che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026, allineando l'approccio dell'Atp a quello della Wta e rafforzando le protezioni per i giocatori che competono in condizioni estreme. Lo fa sapere la Fitp attraverso il sito Supertennis. Il nuovo regolamento si basa fondamentalmente sull'indice Wbgt (Web Bulbe Globe Temperature), usato per misurare lo stress termico da caldo sull'uomo, combinando temperatura dell'aria, umidità, vento e radiazione solare, essenziale per la sicurezza in ambienti non solo sportivi per prevenire colpi di calore, soprattutto in condizioni di forte irraggiamento solare, utilizzando sensori specifici come il bulbo umido e il globo nero. E introduce soglie chiare per le misure di raffreddamento e la sospensione del gioco nelle partite di singolare al meglio dei tre set.

Atp, nuove regole contro il caldo

Ma in cosa consistono le nuove regole dell'Atp? Le misure di raffreddamento saranno attuate quando la Wbgt raggiunge i 30,1 °C o più durante i primi due set delle partite di singolare al meglio dei tre set. Una volta attivata, una pausa di raffreddamento di 10 minuti dopo il secondo set può essere richiesta da entrambi i giocatori e si applicherà a entrambi i giocatori nel singolare. Durante la pausa, i giocatori potranno utilizzare misure di raffreddamento, idratarsi, cambiarsi d'abito, fare la doccia e ricevere assistenza tecnica, sotto la supervisione dello staff medico dell'Atp. Il gioco sarà sospeso quando il Wbgt supererà i 32,2 °C.

La nuova regola fornisce un approccio strutturato e supportato dal punto di vista medico per gestire il calore estremo, con l'obiettivo di salvaguardare la salute dei giocatori, migliorando al contempo le condizioni per gli spettatori, i funzionari, i raccattapalle e lo staff del torneo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tennis Atp regole Atp caldo tennis tennis nuove regole tennis caldo atp
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza