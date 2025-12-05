circle x black
I sorteggi Mondiali e le prese in giro di Robin Williams a Blatter nel 1994 - Video

Nel 1994 l'allora segretario della Fifa invitò sul palco l'attore, una scelta che gli si ritorse contro

Blatter e Williams - X
05 dicembre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I sorteggi di un Mondiale tornano negli Stati Uniti 31 anni dopo l'ultima volta. Oggi, venerdì 5 dicembre, si scopriranno i gironi che animeranno la rassegna iridata in programma la prossima estate in Usa, Messico e Canada. L'Italia dovrà aspettare di passare i playoff del prossimo marzo per sperare di raggiungere il proprio gruppo, e al suo posto, intanto, ci sarà una X.

Ma i sorteggi statunitensi riportano alla mente ricordi e momenti diventati iconici nella storia dei Mondiali di calcio. Nel 1994, l'ex presidente della Fifa, allore segretario, Sepp Blatter decise di invitare sul palco insieme a lui Robin Williams. L'attore, scomparso nel 2014, si presentò in ottima forma cominciando a prendere in giro Blatter sul palco, provocando le risale del pubblico presente al Caesar Palace di Las Vegas.

"Signor Bladder, è un piacere conoscerla dopo averlo provato per così tanti anni. È bello averlo", ha detto Williams, giocando sul fatto che 'Bladder', in inglese, vuol dire 'vescica'. Una gag che si è ripetuta più volte nel corso della serata, dove Williams ha anche paragonato i gironi al bingo e altri giochi d'azzardo, specialità della casa a Las Vegas.

Proprio al momento dei saluti Blatter si è rivolta a lui con un: "Siamo alla fine del sorteggio, ma siamo molto felici di averti avuto con noi, Robin, o devo dire 'Miss Doubtfire'", facendo riferimento al ruolo interpretato dall'attore nell'iconico film. La risposta, però, non è cambiata: "Oh, grazie mister Bladder".

Tag
robin williams robin williams video robin williams sorteggi mondiali williams blatter williams blatter video sorteggi mondiali
